Der GA öffnet Türen im Advent : Trinkwasser im Hochbehälter in Bad Bodendorf

Der Hochbehälter in Bad Bodendorf. Foto: ahr-foto

Bad Bodendorf Was auf den ersten Blick wie ein schmuckloser Pool aussieht, ist in Wahrheit ein riesiges Trinkwasser-Reservoir: Der Hochbehälter in Bad Bodendorf.



Keine Fenster, Wasser bis zur Betonwand – einladend sieht das Becken kaum aus. Muss es auch nicht. Denn es handelt sich nicht um einen Pool für Badegäste, sondern um ein Trinkwasser-Reservoir. Das Bild des GA-Adventskalenders für den 22. Dezember zeigt das Innere eines der Hochbehälter am Mühlenberg im Sinziger Stadtteil Bad Bodendorf. Zwei Becken gibt es dort, die insgesamt eine Million Liter Wasser fassen. Insgesamt gibt es in Sinzig vier Hochbehälter, dazu kommen eine Trinkwasseraufbereitungsanlage und etwa 150 000 Meter Leitungsnetz, wie die Stadtwerke mitteilen. Das Trinkwasser wird demnach aus vier Brunnen in der Niederau gewonnen. Drei Brunnen seien ständig in Betrieb, ein vierter Brunnen diene als Reserve. Das Wasser werde aus ungefähr 20 Metern Tiefe gefördert. Die Stadt habe das Recht, jährlich 1,92 Mio Kubikmeter Wasser aus der Niederau zu fördern. Derzeit werden den Angaben zufolge etwa 1,6 Mio Kubikmeter gefördert.

(wes)