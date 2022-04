Historische Gebäude : Vier Häuser aus dem Kreis Ahrweiler stehen im Freilichtmuseum

Dieser 1770 in Oberbreisig erbaute repräsentative Hof dient im Freilichtmuseum Kommern heute als Museumsgaststätte. Foto: Anton Simons

Kreis Ahrweiler/Mechernich In einem Freilichtmuseum in NRW stehen historische Gebäude aus dem Kreis Ahrweiler, unter anderem ein ehemalige Schul- und Backhaus. Wie kam es dazu?



Von Anton Simons

Hofanlagen, Ställe, Scheunen, Einkaufsläden – Besucher des Freilichtmuseums in Kommern, etwa 20 Kilometer nordwestlich der Grenze zum Kreis Ahrweiler gelegen, können dort originale Gebäude besichtigen, die einst in Dörfern der Region standen. Vier davon stammen aus dem Kreis Ahrweiler: ein Hof aus der Dorfmitte von Oberbreisig, das einstige Schul- und Backhaus von Löhndorf sowie eine Hofanlage aus Binzenbach im Sahrbachtal. Eine Scheune mit Schafstall aus dem Adenauer Stadtteil Breidscheid zählt zu den ältesten Gebäuden des Museums, die mit historischen Möbeln und Haushaltsgegenständen ausgestattet sind und den Besuchern Einblicke in den Alltag ihrer einstigen Bewohner vermitteln.

Das 1763 erbaute ehemalige Schul- und Backhaus von Löhndorf steht seit 1971 in Kommern. Eine Besonderheit, die in der Südeifel sowie im Westerwald häufiger anzutreffen war, ist die Kombination des Gemeindebackhauses („Backes“) mit der Dorfschule. Die Unterbringung beider öffentlicher Einrichtungen in ein und demselben Gebäude senkte Bau- und Unterhaltskosten. An heutigen Maßstäben gemessen, war die Schule im Backhaus nicht sonderlich komfortabel: Auf nur 30 Quadratmetern drängelten sich die Schüler, oft vom Qualm der im Untergeschoss liegenden Backöfen gestört.

Schulunterricht bereits ab 1696

In Kommern wird im ehemaligen Schulraum die Situation in der späten Kaiserzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts dargestellt. Und in der einstigen Lehrerwohnung befindet sich eine Ausstellung zur Schulgeschichte. Schulunterricht wurde in Löhndorf bereits ab 1696 erteilt, was für die Dörfer im Rheinland ungewöhnlich war. Für den Schuldienst war damals ein Vikar, also ein gering entlohnter Stellvertreter des Pfarrers, verpflichtet worden. Daneben sicherten sich meist unausgebildete, des Lesens und Schreibens häufig kaum kundige Flickschuster und Angehörige anderer eher ärmerer Gewerke als Lehrer einen Nebenverdienst. Auch nach dem Bau des Schul- und Backhauses verlief der Unterricht in Löhndorf noch lange Zeit ohne Regeln und Methode. Die Berufung eines Lehrers ist erst für das Jahr 1808 bekannt. Viele Eltern zogen es aber weiterhin vor, ihre Kinder von einem Schneider unterrichten zu lassen.

Ein im Jahr 1770 erbauter Hof, der früher in Oberbreisig stand, dient heute in Kommern unter dem Namen „Gastwirtschaft zur Post“ als Museumsgaststätte. Der Hof wurde im Jahr 1770 nach einem Dorfbrand in der eng bebauten Ortsmitte von Oberbreisig errichtet – gegenüber der St.-Viktor-Kirche. Mansarddach und reich gestaltete Fassade machen diesen Fachwerkbau zu einer repräsentativen Erscheinung. Die einstigen Hofeigentümer betrieben zunächst Weinbau, später Feld- und Viehwirtschaft. In dem Raum neben dem Hoftor stand früher eine Weinkelter. Zwischen Wohnhaus und Scheune sowie im linken Teil der Scheune befanden sich Ställe für Großvieh. Von 1809 bis 1859 bewohnte der Oberbreisiger Pfarrer das Haus. Im Jahr 1963 gaben die Hofeigentümer die Landwirtschaft auf. Museumshandwerker bauten den Hof daraufhin im Jahr 1974 ab, bevor er mehr als 20 Jahre später, von 1995 bis 1997, in Kommern wieder aufgebaut worden ist.

Fachwerkscheune erinnert an Schafhaltung

Außerdem lässt sich in Kommern eine Hofanlage aus Binzenbach im Sahrbachtal besichtigen. Sie besteht aus einem Wohn- und einem Scheunenflügel, die im rechten Winkel zueinander gebaut wurden. Im Museum beherbergt der Hof die Werkstatt eines Holzschuhmachers. Die Wände der Holzschuhmacherwerkstatt sind an allen Seiten mit Regalen behängt. Darin werden die Werkzeuge aufbewahrt, die der Handwerker benötigte. Im Inneren des Gebäudes werden die Besucher aber auch mit dem Umgang mit Trauer und dem Tod gegen Ende des 19. Jahrhunderts konfrontiert, zu einer Zeit also, zu der das Sterben noch nicht an die Krankenhäuser delegiert war, der Tod in die Leichenhallen und die Trauer an den Einzelnen. So wird in der Kammer die Aufbahrung eines Toten dargestellt, der in dem Haus, in seiner Schlafkammer, verstorben war. In ein Totenhemd gekleidet liegt der Verstorbene auf dem Schoof, einem mit Stroh ausgelegtem Holzbrett zwischen zwei Stühlen vor dem Bett. Im Herdraum des Hofes geht es ums Thema Leichenschmaus.

Die 1594 erbaute und 1958 an ihrem ursprünglichen Standort abgebaute Fachwerkscheune mit Stall aus Breidscheid schließlich erinnert an die für den Hocheifelort bedeutsame Schafhaltung. Scheune und Stall stammen von einem kleinen Bauernhof, dessen Haus aber nicht mit in das Museum übernommen wurde. Die Hofbewohner lieferten Wolle an die Tuchmachereien in Adenau, die im 17. und 18. Jahrhundert einen bedeutenden Wirtschaftszweig in der landwirtschaftlich nicht gerade begünstigten Region bildeten.