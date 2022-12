Scheunenbrand in Löhndorf : Der Prozess tritt auf der Stelle

Scheunenbrand in Löhndorf

Löhndorf/Koblenz Der Anwalt des mutmaßlichen Brandstifters von Löhndorf fordert weitere Sachverständige und Experten sowohl zum Thema digitale Datenübermittlung als auch zum Thema Scheunenbrände.

Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Löhndorf, der im vergangenen Jahr drei Scheunen angezündet haben soll , tritt auf der Stelle. Der Strafverteidiger (Koblenz) hat weitere Beweisanträge gestellt und fordert zusätzliche Sachverständige, die insbesondere überprüfen sollen, ob das Smartphone und die via Bluetooth damit korrespondierende Smart-Watch des 26-jährigen Angeklagten Polizei und Staatsanwaltschaft verlässliche Daten lieferten oder ob die Angaben – wie vom Strafverteidiger vermutet – alles andere als stimmig, sondern schlichtweg falsch gewesen sind. Experten sollen untersuchen, ob die Netzwerktechnologie respektive Schnittstelle, mithilfe derer mobile Gerätschaften miteinander kommunizieren können, fehlerhafte Daten geliefert hat oder nicht.

Strafverteidiger: Kleidung des Angeklagten hatte keine Geruchs- oder Brandspuren

Hat der Strafverteidiger des mutmaßlichen Brandstifters von Löhndorf dessen Briefe aus dem Gefängnis an die Familie weitergeleitet? Diesen Verdacht hegt jedenfalls die Staatsanwaltschaft – und ließ jetzt das Büro des Verteidigers durchsuchen.

Prozess um Brandstiftung in Löhndorf

Für den erfahrenen Strafverteidiger, der bereits mehr als 20 Beweisanträge in den aufwendigen Verfahren gestellt hat, steht fest, dass sein Mandant nicht der Brandstifter von Löhndorf ist. Wie berichtet, stützen Polizei und Staatsanwaltschaft die Anklage gegen den inhaftierten Heimersheimer auf zahlreiche Indizien, zu denen insbesondere GPS-Daten auf der vom Angeklagten getragenen und sichergestellten Smart-Watch und dem Handy gehören. Nach den Angaben des Rechtsanwaltes passen jedoch die aufgezeichneten Ortsangaben, Bewegungsprofile und Zeitangaben nicht zueinander. Auch die Entfernungsangaben seien nicht stimmig. Zudem erinnerte der Koblenzer Anwalt daran, dass die Kleidung des Angeklagten bei dessen Festnahme keinerlei Geruchs- oder Brandspuren aufwies, die den Verdacht der Brandstiftung rechtfertigen könnten. Weder in der Wohnung noch im Auto des 26-Jährigen habe man außerdem Spuren von Brandbeschleunigern gefunden.

Dass das Smartphone des Angeklagten von den vorhandenen fünf Funkmasten hin und wieder nicht erfasst worden sei, liege daran, dass der nahe des Tatorts auffällig gewordene Mann sein Telefon vorübergehend ausgestellt habe, da die Leistung des Akkus zur Neige ging und er Strom sparen wollte. Von daher gebe es ohnehin kein umfassendes Bewegungsprofil. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht davon aus, dass der Angeklagte das Telefon ausgestellt habe, um genau das zu erreichen, nämlich um Bewegungsabläufe zu verschleiern. Dass sich der in Heimersheim ansässige Mann rund 40 Minuten nach Mitternacht in Löhndorf befunden haben soll, erklärte der Anwalt mit der Schlaflosigkeit und dem Bewegungsdrang seines Mandanten. "Auch im Gefängnis ist er täglich acht Kilometer im Gefängnishof unterwegs", so der Strafverteidiger zum General-Anzeiger.