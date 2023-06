Unglück nach dem Start Gleitschirmflieger bei Absturz in Dernau schwer verletzt

Ein 50 Jahre alter Mann aus Neuwied ist am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr in Dernau, Krausberg, mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Bereits kurz nach dem Start sei der Mann aus noch ungeklärten Umständen abgestürzt, teilte die Polizei mit. Aus etwa zehn Meter Höhe soll er in eine Baumkrone gestürzt sein.