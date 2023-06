Altes Fachwerk, eine Synagoge und eine tolle Entdeckung Bei dem Wiederaufbau-Projekt in Dernau helfen auch Schüler mit

Baustellen gibt es in Dernau auch nahezu zwei Jahre nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 in Hülle und Fülle. Vor allem im alten Dorf stellen sanierungsbedürftige Fachwerkhäuser ihre von Jahrhunderten geschwärzten kahlen Balken zur Schau. Die Klasse 7d des Are-Gymnasiums mit Studienrätin Maria Reiner machte sich jetzt ein Bild von der Situation, und die Jugendlichen packten gleich mit an, wo das möglich war.