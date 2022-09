Weinfest in Dernau gut besucht : Polizei ermittelt nach Prügelei um Sitzplatz

Weinfest in Dernau gut besucht

Dernau Auf dem Wein.Berg.Fest in Dernau präsentieren sich Winzer und Gastronomen. Am Samstag Abend hatte auch die Polizei dort mehrere Einsätze. Einzelne Besucher hatten wohl zu tief ins Glas geschaut.

Weggegangen, Platz vergangen. Das dachte sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei wohl ein Besucher des Weinfestes in Dernau. Gegen 22.30 Uhr war es dort zu einer Prügelei gekommen, bei der ein Mann im Gesicht und an der Hand leicht verletzt wurde.

Zuvor war es wohl zum Streit um einen Sitzplatz auf einer Sitzbank im Festzelt gekommen. Ein junger Mann hatte seinen Platz auf verlassen und war für kurze Zeit nach draußen gegangen. Diesen Moment nutzte der zweite am Streit beteiligte Mann und setzte sich auf den frei gewordenen Platz. Doch als derjenige, der auf dem Platz zuvor gesessen hatte wieder zurückkehrte, kam es zum handfesten Streit. Die Polizei ermittelt.

Eine junge Besucherin des Weinfestes muss sich nach einer Trunkenheitsfahrt nun einem Strafverfahren stellen. Sie war gegen 2:45 Uhr am Samstagmorgen einer Polizeistreife aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Anschließend wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein anderer Autofahrer war gegen 1.10 Uhr von der Polizei kontrolliert worden. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,84 Promille gemessen. Er muss sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen, in dem er laut Polizei neben einem vierwöchigen Fahrverbot auch mit einem Bußgeld rechnen muss.

Polizei meldet viele Besucher schon am Freitag

Die Polizei zog am Sonntagmorgen schon eine Zwischenbilanz zum Weinfest. Viele Besucher hätten das Fest, das nach zwei Jahren Pause zum ersten Mal wieder stattfindet, schon am Freitag besucht. Wegen der Zerstörung durch die Flut kann das Fest nicht auf dem Weinbrunnenplatz stattfinden. Musik gibt es daher auf dem Festplatz der Grundschule. Wein wird unter anderem an Winzerständen auf dem Rotweinwanderweg angeboten.