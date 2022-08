Lakers-Legende Robert Horry zu Gast in Dernau : US-Basketball-Star informiert sich über die Flut an der Ahr

Dernau Der siebenfache NBA-Meister Robert Horry hat jetzt Dernau besucht. Dort gab der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler Autogramme, informierte sich über die Situation ein Jahr nach der Flut und sprach über Hochwasser in seiner Heimat.

Aufs Mikrofon verzichtet er irgendwann. Schließlich ist Robert Horry (51) fast eben so stimmgewaltig wie groß. Der 2,08 Meter messende Ex-Basketballer aus den USA gehört zu den größten seines Sports – ganz unabhängig von der Körpergröße. Siebenmal gewann er die Meisterschaft in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt.

Horry erzählt etwa, wie er zu seinem Spitznamen „Big Shot Bob“ gekommen ist. Diesen habe er bekommen, weil er in seiner Karriere viele wichtige Punkte erzielt habe. Danach gefragt, wer für ihn der bessere Basketballer ist – Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan oder der aktuelle Lakers-Star LeBron James – entscheidet Horry, der gegen beide gespielt hat, sich für Jordan. Drei Tage später könne die Antwort aber auch anders ausfallen, schränkt er ein. Sein deutscher Lieblingsbasketballer ist Detlef Schrempf. Heute sei er mit ihm befreundet, allerdings habe er es gehasst, gegen Schrempf zu spielen. Das gelte auch für Dirk Nowitzki, der „hard to guard“, schwierig zu decken, gewesen sei und ihn seinen achten NBA-Titel gekostet habe.

Tatsächlich sind am Freitag auch zwei Fans aus Nowitzkis Heimatstadt Würzburg angereist: Matthias Bretz, einst Helfer im Flutgebiet, und sein Sohn Leonard, Basketballer in der bayerischen U-14-Auswahl. Horry holt die beiden angesichts ihrer weiten Anreise sogar nach vorn, gibt ihnen die Hand und lässt sich mit Leonard fotografieren. Für Vater Matthias, der sich extra freigenommen hat, damit der Sohn die Reise nicht allein mit dem Zug antritt, hat sich der Ausflug auf jeden Fall gelohnt.

Rundgang durch das Dorf

Vor der Autogrammstunde macht sich Horry bei einem Rundgang durch das Weindorf selbst ein Bild von den immer noch deutlich sichtbaren Flutschäden in Dernau. 90 Prozent der Häuser dort waren von der Katastrophe betroffen, 50 Häuser mussten abgerissen werden, bei zehn wird ein Abriss noch geprüft. Erst etwa die Hälfte der ehemals rund 1800 Einwohner lebt wieder im Dorf. Währenddessen erzählt er davon, dass er in seiner Heimat Houston selbst ein Hochwasser erlebt habe. Im Vergleich dazu werde in Dernau mit der Situation besser umgegangen – auch wenn man noch nicht am Ziel sei.