Unterkünfte nach der Flut : Senioren beziehen Containerwohnanlage in Dernau

Dernau Acht Paare und drei Einzelpersonen haben die Container ihrer neuen „Seniorenresidenz“ in Dernau bezogen. Dass sie damit nicht nur in ihre Heimat zurück können, sondern auch sozial integriert sind, ist Organisator und Bürgermeister Alfred Sebastian eine Herzensangelegenheit.

An diesem frostigen Dezembermorgen strahlt Alfred Sebastian mit der Sonne um die Wette. Der Dernauer Bürgermeister hat ein Ziel erreicht: Die Wohnanlage für schwer von der Flut betroffene Senioren aus dem Weindorf steht. Die ersten Bewohner sind eingezogen. Sie müssen nicht mehr irgendwo in der Ferne warten, sondern konnten rechtzeitig vor Weihnachten zurück in ihre Heimat, in ihr Dorf. Auch wenn das eigene Haus den Fluten zum Opfer gefallen ist.

Stefan Rheinheimer, Landesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Rheinland-Pfalz, strahlt mit Sebastian um die Wette. Reinheimer hat noch gut den Tag Ende August in Erinnerung, an dem er Sebastian kennenlernte. Sie hatten im Garten von dessen geflutetem und zeitweise unbewohnbarem Haus gesessen und über die Zukunft der Dernauer gesprochen, die nach der Katastrophe ohne Obdach waren. „Er hatte schon genau im Kopf, was er organisieren wollte, er hat Papier und Stift genommen und diese Wohnanlage aufgezeichnet“, erinnert sich Rheinheimer. „Da wurde mir klar, wir wollen bleiben und den Menschen helfen“, sagt er.

Prinz von Arenberg stellt Gartengrundstück für die Seniorenresidenz zur Verfügung

Das Werk ist vollendet. Die „Seniorenresidenz“, wie Sebastian die Containeranlage nennt, steht: Unterkunft für 17 Dernauer in elf Wohneinheiten. Und wie er den Blick über die um eine Rasenfläche mit Weihnachtsbaum aufgestellten Domizile schweifen lässt, wird ihm klar: „Wir überlegen, die Anlage dauerhaft zu erhalten, auch wenn wir sie nicht mehr für Flutgeschädigte brauchen.“ Das einstige Gartengrundstück an der Bungertstraße ist Eigentum des Prinzen von Arenberg, der direkt mit der neuen Nutzung einverstanden war, berichtet Sebastian. Die Container stammen aus einem Kontingent, das Dernau vom Land Berlin bekommen hat – geschenkt. Daraus wurden elf Wohneinheiten, acht für Paare und drei für Einzelpersonen.

Zuerst hatten die Container überhaupt nichts Wohnliches an sich. Sie mussten entkernt und ganz neu hergerichtet werden. Dabei halfen vor allem Freiwillige aus ganz Deutschland, berichtet Sebastian. Nur mit speziellen Aufgaben, etwa der Elektroversorgung, wurden Handwerksbetriebe beauftragt. Die gesamte Einrichtung stammt von Ikea. „Wir haben da alles aufgekauft“, freut sich Rheinheimer.

Familie Liersch verbrachte die Zeit nach der Flut in Norddeutschland und in der Gegend von Koblenz

Erwin und Annemie Liersch haben ihre Wohnung bezogen. Wenn auch die Freude über das neue Domizil in ihrem Heimatort noch vom Erlebnis der Flut überschattet ist, sind sie froh, wieder an der Ahr zu sein. Ihnen stehen drei innen mit einander verbundene Container zur Verfügung: einer als Schlafzimmer, einer für Bad und Küche und einer als Wohnzimmer mit Tisch, Stühlen, Schränken, Sofa und großem Flachbild-Fernseher. Das Bad ist mit neuen Sanitäreinrichtungen ausgestattet, Dusche, WC, zwei Waschbecken und Handtuch-Trockner. In der Küche gibt`s Kochplatten, Mikrowelle und einen Kühlschrank. Ein Waschsalon befindet sich in einem separaten Container.

Die Lierschs haben alles verloren, auch ihre gesamte Kleidung. „Damit wird man nicht fertig“, sagt Erwin Liersch. Er selbst hatte allerdings noch seine Gummistiefel und die Hose an, da er in der Flutnacht Schutzvorkehrungen an seinem Fachwerkhaus in der Hauptstraße anbringen wollte. Da kam das Wasser. „Sie haben uns zu spät gewarnt“, ist er sich sicher. An seinem Haus stand das Wasser sieben Meter hoch, sie flohen ins Dachgeschoss. Aus dem Haus gerettet hat einer der Söhne ein vom Vater selbst gemaltes Bild: es zeigt eine Berglandschaft und hängt jetzt im Container. Die Monate nach der Flut verbrachte das Ehepaar in verschiedenen Unterkünften in Norddeutschland und in der Gegend von Koblenz.

Jetzt also in der „Seniorenresidenz“. Zu der um den Rasen herum errichteten Anlage gehört ein Gemeinschaftsraum mit Tischen und Stühlen für 20 Personen. Er wird auch von anderen Dernauern genutzt, derzeit vom Gitarrenkreis, der sich nachmittags trifft und musiziert. So haben die Senioren gute Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen, auch wenn sie nicht dauernd spazieren gehen oder den Friedhof besuchen möchten.

Zwar sind in den Wohnungen Kochplatten vorhanden, selbst kochen brauchen die Bewohner aber nicht. Sie bekommen ihr Mittagessen von der Sammelverpflegung aus dem Dagernova Culinarium. Das organisiert Katrin Zetzsche, gebürtige Dernauerin, die vom ABS zur Betreuung der Wohnanlage eingestellt worden ist. „Ich kenne sie alle schon von Kindsbeinen an, sie kennen mich auch, vertraute Personen sind hier wichtig“, sagt sie. Sie ist nicht für die Pflege der Bewohner da, sondern für ihre soziale Betreuung.