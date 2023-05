Finanzen des flutgeschädigten Dernau Warum trotz höherer Steuern ein Loch im Haushalt der Gemeinde klafft

Im Rahmen der anstehenden „Flurbereinigung Flut“ beabsichtigt die Gemeinde, Grundstücke zwischen Bahn und Ahr ab dem Bahnhof bis hin nach Rech zu kaufen. Dort will sie einen Wohnmobil-Stellplatz einrichten. Sebastian appelliert an Grundstückseigentümer, die dort Flächen besitzen, die sie abgeben möchten, diese an die Gemeinde zu verkaufen. Wenn diese Flächen bereits vertraglich der Flurbereinigungsgesellschaft zugesichert worden seien, könnten die Eigentümer von den Verträgen zurücktreten und zum gleichen Preis an die Gemeinde verkaufen.