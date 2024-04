Für neuen Sportplatz nach der Flut Dernauer Rat stimmt für Grundstückstausch mit der Grafschaft

Wie der Dernauer Ortsbürgermeister Alfred Sebastian ausführte, kann das Problem der Frischwasserversorgung für das Grundstück gelöst werden, wenn hierfür Wasser aus einer von Mayschoß kommenden Leitung abgeleitet wird. Fürs Abwasser wäre es möglich, ein Rohr mit in den Graben für die Wasserversorgung zu legen. Beim Regenwasser wird geprüft, ob Versickerung möglich ist oder alternativ eine biologische Kläranlage gebaut werden muss. Die Kosten können über den Wiederaufbaufonds geregelt werden, führte Sebastian aus. Wie berichtet, hat die Gemeinde Dernau nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 keine Möglichkeit gesehen, den Sportplatz an der alten Stelle, gleich neben der Ahr oder an einem anderen Platz im Gemeindegebiet zu erneuern.