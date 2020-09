Krone geht zum sechsten Mal an die Ahr : Eva Lanzerath aus Walporzheim ist neue Deutsche Weinkönigin

Krone geht zum sechsten Mal an die Ahr

Neustadt/Weinstraße Zum sechsten Mal geht die deutsche Weinkrone an die Ahr. Eva Lanzerath aus Walporzheim wurde am Freitagabend zur neuen Deutschen Weinkönigin gekürt.

Eva Lanzerath vom Weinanbaugebiet Ahr in Rheinland-Pfalz wird für ein Jahr die Krone der 72. Deutschen Weinkönigin tragen. Die 22-Jährige setzte sich am Freitagabend im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gegen sechs Bewerberinnen unter anderem aus Hessen und Baden-Württemberg durch.