Kunst und Kultur Die Geschichte der Kaiserbühne in Burgbrohl

Nach der Ausbildung bei der schweizerischen Schauspielerin Ellen Widmann folgen Engagements an verschiedenen Theatern in der Schweiz und in Deutschland. Auf die Anfrage einer Freundin hin wagt er den Schritt vom Schauspieler zum Intendanten. Es folgen verschiedene Stationen an deutschen Theatern. Auch in der hiesigen Region machte er sich einen Namen, denn von 2006 bis 2016 leitete Nüesch als Intendant die Mayener Burgfestspiele. Eine Zeit, an die er sich gerne erinnert. Nach dem Ende seiner Tätigkeit in Mayen wollte er eigentlich weiterziehen Richtung Regensburg – wenn er nicht während des Umzugs den Eifelort Burgbrohl kennen und lieben gelernt hätte. Nach kurzer Zeit an der Donau kam er also zurück nach Burgbrohl. Den ersten Eindruck, den er damals von der Kaiserhalle hatte, beschreibt er so: „Dieses Gebäude schreit geradezu nach Kunst, nach Kultur, nach Musik, nach Schauspiel, nach Comedy.”