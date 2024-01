Grundschule Bad Breisig Die Lindenschule platzt aus allen Nähten

Die vorhandene Modulanlage wurde so ausgeführt, dass eine Aufstockung baulich und statisch möglich ist, das erfuht der Bauausschuss der Verbandsgemeinde in seiner jüngsten Sitzung. Für die Planung der Erweiterung soll nun ein Architekturbüro beauftragt werden. Anschließend will die Verbandsgemeinde den Bauantrag einreichen und dann die erforderliche Ausschreibung vornehmen. Heißt: Gut Ding will Weile haben. „Für die Erweiterung der Modularen Anlage wurden Mittel in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt“, so Küpper in der Sitzung, die vom Beigeordneten Hans-Josef Marx (FWG) in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Marcel Caspers (parteilos) geleitet wurde.