Polizei vor Ort Die neue Bezirksbeamtin für das Brohltal ist eine „alte Bekannte“

Marion Kuß ist die neue Bezirksbeamtin der Polizei für die Verbandsgemeinde Brohltal. Die Polizeioberkommissarin tritt ab sofort die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Klaus Krämer an, der jetzt in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mit ihm verliere die Polizei Remagen nicht nur eine Persönlichkeit und einen allseits anerkannten Polizeibeamten, so Dienststellenleiter Ralf Schomisch, „sondern quasi ein Stück ihres Inventars“.