Poster Ahr : Die Saffenburg im Ahrtal ist das ideale Motiv für Weinanbau

Mayschoss Ein Panoramaposter des Deutschen Weininstituts zeigt die älteste Burg im Ahrtal: Die Saffenburg. Für den Fotografen ist sie das ideale Motiv, um das Anbaugebiet zu präsentieren.

Für den Frankfurter Fotografen ist die Saffenburg das ideale Motiv, um das Weinanbaugebiet Ahr zu präsentieren. „Ich wollte die Weinlandschaft in einem Bild einfangen. Die gesamte Lage einzufangen, wäre vermessen. So entschied ich mich für die Saffenburg mit den angrenzenden Weinbergen“, erläutert der 53-Jährige. Er sei drei Tage im Ahrtal gewesen und habe mit Winzern gesprochen, die ihm nicht nur ihren Wein, sondern auch mögliche Foto-Motive präsentiert hätten. Das Foto sei im Juni entstanden, die „Licht-Stimmung“ sei gut eingefangen und das Motiv solle „die Landschaft für sich sprechen lassen“.

Frank Schulz, seit 2009 Leiter der Abteilung Kommunikation im Deutschen Weininstitut in Mainz, erklärt: „Das Poster ist Teil unserer Reihe Weine mit Herkunft. Wir haben Poster aus allen deutschen Anbaugebieten.“ Die Poster sollen für Winzer, Vermarkter und Endverbraucher „Sehnsucht oder Erinnerung“ an ein deutsches Weinanbaugebiet wecken. Schulz berichtet, dass internationale Journalistengruppen schon öfters staunend auf die Steillagen im Ahrtal geblickt hätten und so sei das Motiv der Saffenburg und der Weinberge ideal. Und damit ist auch die Einzellage Burgberg in Mayschoss gemeint. Sie befindet sich unterhalb der Burg. In die Lage Burgberg wurden 1971 die alten Lagen Lochmühlerley und Silberberg eingegliedert. Dadurch entstand eine Lage mit unterschiedlicher Ausrichtung und Bodenbeschaffenheit.