Party mit DJ Dag : Der Sound of Frankfurt kommt in den Sinziger Barbarossakeller

Dag Lerner alias DJ Dag legt in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Sinziger Barbarossakeller auf. Foto: DJ Dag

Sinzig Die erste Party des Jahres im Sinziger Barbarossakeller erinnert an die Zeit, als der Ort ein Mekka für elektronische Musik war. An den Plattenspielern steht am Samstag mit DJ Dag einer der bekanntesten Vertreter des Sound of Frankfurt.

Im Sinziger Barbarossakeller steigt am Samstagabend (Einlass ab 22 Uhr) die erste Party des Jahres. Die „Techno Classix Night“ soll an die Zeit um die Jahrtausendwende erinnern, als der Barbarossakeller „Base“ hieß – und Freunde elektronischer Tanzmusik zwischen Köln und der Mosel anlockte.

An den Plattenspielern die Musik auflegen wird bei der Party jemand, der die Hochphase dieser Musik in Deutschland mitprägte: Dag Lerner alias DJ Dag. Der in Mörfelden im Rhein-Main-Gebiet geborene inzwischen 62-Jährige gehört zu den bekanntesten Vertretern des sogenannten Sound of Frankfurt und des Trance, einer besonders melodischen Spielart elektronischer Tanzmusik. Er arbeitete beispielsweise mit Love-Parade-Mitbegründer Dr. Motte zusammen und war mit der Musik aus seiner Clubnight im Hessischen Rundfunk in den Charts erfolgreich.

Hintergrund Über den Sound of Frankfurt Der Sound of Frankfurt, so die Online-Enzyklopädie Wikipedia, bezeichnet verschiedene musikalische Ausprägungen der elektronischen Tanzmusik, die in den 1980er und 1990er Jahren im Raum Frankfurt am Main und anschließend auch international populär waren. Etabliert wurde die Bezeichnung Sound of Frankfurt demnach durch die 1987 veröffentlichte Compilation „The New Sound of Frankfurt“. Der Trance-Stil von Dag Lerner erlebte seine Hochphase zwischen 1992 und 1996. Lerner legte etwa in dieser Zeit im legendären Club „Dorian Grey“ im Frankfurter Flughafen auf. Heute tritt er in Frankfurt noch alle zwei Monate im „Freud“ auf. wes

In Sinzig trat er früher bereits auf. „Muss wohl gut gewesen sein“, sagt er im Gespräch mit dem GA. Konkret kann er sich allerdings nicht mehr erinnern. Im Rheinland sei er jedoch immer gern gewesen, etwa in Köln. „Wir haben früher immer gesagt: In Köln gibt es die schönsten Frauen“, blickt Lerner zurück.

Der für ihn typische Trance-Stil sei eine Weiterentwicklung der Disco-Musik der 1970er und 1980er Jahre. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass man bei der Musik, die ich spiele, durch die monotonen Drums in einen Trance-Zustand fällt. Damit hat das Kind seinen Namen gehabt“, so Lerner, der sein erstes Lied 1989 veröffentlichte. Wichtig sei ihm, Musik zu produzieren, die jedem gefallen kann.

Georges Jabali (links) und Stefano Pesci organisieren die Party im Barbarossakeller. Foto: ahr-foto

Während manche DJs ihre Musik heute einfach vom Computer abspielen, bringt Lerner seine Plattenkiste zum Auftritt in Sinzig mit. „Ich muss ja was zu tun haben“, sagt er mit Blick auf die Handarbeit, auf die er nicht verzichten will. Was die Musikwünsche der Partygäste angeht, die vielleicht nicht nur Lerners eigene Stücke hören wollen, muss er nach eigener Aussage „gewappnet sein für alles“. Man merke, so Lerner, ob das Publikum nur Hits hören will oder, ob es tanzbereit ist. Dann könne er auch „abgefahrenere“ Stücke spielen.

Regelmäßigere Veranstaltungen ab März

Der Kontakt zu Dag Lerner sei über den ehemaligen Betreiber des Base, Stefan Wilden, entstanden, erzählt Stefano Pesci, einer der Organisatoren der Party am Samstag. Techno Partys seien im neuen Barbarossakeller bisher kein Thema gewesen. Heutzutage drehen sich die Partyreihen im Barbarossakeller beispielsweise um Hip-Hop, Rhythm and Blues oder House-Musik. „Das ist schon ein anderes Publikum. In diesem Fall ist es etwas älter und auch überregionaler“, prognostiziert Pesci für Samstag. So wisse er etwa, dass Besucher aus Berlin und München kommen wollten.