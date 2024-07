Die bewegendsten GA-Artikel zur Flutkatatrophe an Ahr und Swist Von Opfern, Helfern und verzweifelten Rettern

Wie Karsten Windolph und Michael Wilbert, Feuerwehrmänner in Swisttal-Odendorf. „Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt wie in dieser Nacht“, sagt Wilbert über den Einsatz in jenen Stunden. Die Freiwilligen der Feuerwehr in Heimerzheim waren am Ende selbst Opfer: Bis ins überflutete Ludendorf schlugen sie sich durch, um Menschen zu retten. Dann strandete die Gruppe im Rathaus. Jens Koßmann hat dem GA erzählt, wie es war, zu kämpfen und am Ende doch zu verlieren.