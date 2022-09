Malu Dreyer vergibt Fluthilfe-Medaillen : Ehrenkreuz für tote Feuerwehrfrau

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, spricht bei der Verleihung der Fluthilfemedaillen zu Gästen in der Staatskanzlei. Foto: dpa/Hannes P Albert

Mainz/Ahrtal Für ihren Einsatz während der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz sind stellvertretend die ersten 60 von rund 50.000 Einsatzkräften mit der Fluthilfe-Medaille des Landes ausgezeichnet worden.



Für ihren Einsatz während der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz sind am Montag stellvertretend die ersten 60 von rund 50.000 Einsatzkräften mit der Fluthilfe-Medaille des Landes ausgezeichnet worden. „Heute stehen Menschen im Mittelpunkt, die sich in einer Katastrophensituation, wie sie unser Land noch nie zuvor erlebt hat, teilweise unter Einsatz ihres eigenen Lebens für andere eingesetzt haben. Wir sind heute zusammengekommen, um dafür unsere ganz besondere Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei einer Feier- und Gedenkstunde an die Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Rettungskräften und anderen Hilfsorganisationen. „Sie sind echte Vorbilder“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Rund 35.000 Angehörige der sogenannten Blaulichtfamilie, die die Medaille erhalten, stammen aus Rheinland-Pfalz, rund 15.000 Helfer aus den anderen Bundesländern. „Die Fluthilfemedaille 2021 nehmen heute Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie stellvertretend für ihre an dem Einsatz beteiligten Kollegen und Kolleginnen entgegen.“ Sie alle eine, dass sie außergewöhnliche Hilfe geleistet und Solidarität gezeigt haben. „Das sind große Taten der Mitmenschlichkeit“, so die Ministerpräsidentin.

„Direkte menschliche Hilfe spendet Lichtblicke, Hoffnungszeichen, Zukunftsmut“

Inmitten der ganzen Verwüstungen sei es überwältigend gewesen zu sehen, wie viele Menschen geholfen haben, ihre Mitmenschen unterstützten und dies bis heute tun. „Ich weiß aus ganz vielen Gesprächen mit Bürgern und Bürgerinnen, aus den vielen Besuchen vor Ort, dass in diesen Erlebnissen direkter menschlicher Hilfe Lichtblicke, Hoffnungszeichen, Zukunftsmut zu finden sind. Neben schätzungsweise 100.000 freiwillig engagierten Menschen waren es vor allen Dingen die professionellen Einsatzkräfte, die den größten und längsten Rettungseinsatz in der deutschen Geschichte fuhren. Es zeigte sich in den Stunden der Not: Die Menschen halten zusammen. Und auf die Blaulichtfamilie ist Verlass! Sie sind immer da“, würdigte die Ministerpräsidentin die herausragende Leistung der an dem Einsatz Beteiligten weiter.

Die Fluthilfemedaille besteht neben einer Ordensmedaille am Band aus einer Bandschnalle mit aufgesetzter Miniatur der Medaille sowie einer dazugehörigen Urkunde. Sie wird an alle Einsatzkräfte der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und der Polizei in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus verliehen, die mindestens einen eintägigen Einsatz geleistet haben. Die weitere Verleihung der Fluthilfemedaille wird voraussichtlich größtenteils über die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgen, in anderen Ländern über die Innenministerien. Für die Kräfte von Bundespolizei, Bundeswehr und Technischem Hilfswerk stiftet die Bundesregierung eine Medaille.

Posthum geehrt wurde bei der Veranstaltung in der Staatskanzlei die 19 Jahre alte Feuerwehrfrau, Katharina Kraatz, die beim Versuch, eine ältere Frau in Dorsel (Landkreis Ahrweiler) zu retten, ums Leben kam. Ihr Vater nahm für die Tote das Feuerwehr-Ehrenkreuz für besonders mutiges Verhalten entgegen. „Auch wenn wir das Geschehene nicht ungeschehen machen können, wollen wir heute in besonderer und würdevoller Weise Katharina Kraatz gedenken und sie ehren. Wir alle verneigen uns vor der jungen Feuerwehrfrau, die in Ausübung ihres Dienstes für unsere Gesellschaft ihr Leben verloren hat“, sagte die Ministerpräsidentin.

(rms/dpa)