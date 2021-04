Alltag eines Hobby-Imkers : Eine summende Welt

Dernau Eigentlich ist Dennis Marner IT-Projektleiter. Zum Ausgleich betreibt er als Hobby die Imkerei, obwohl es eine schmerzhafte Ablenkung sein kann. Trotz etlicher Stiche ist er seinem Bienenvolk treu und unterhält mehrere Beuten oberhalb von Dernau.

„Das ist ein super Ausgleich zu meinem Beruf als IT-Projektleiter im Bereich Maschinenansteuerung beim Fensterbau“, sagt der 32-Jährige. Das Summen der Bienen sei sehr beruhigend. Auch wenn im Sommer schon mal rund 50 000 Bienen in einem Volk sein könnten. Oberhalb von Dernau stehen seine fünf Bienen-Beuten, an und in denen sich die Drohnen, die Arbeiterinnen und natürlich die jeweilige Königin befinden. „Beute“ bezeichnet man die künstliche Nisthöhle aus Holz oder Kunststoff, die Bienen-Wohnung also.

2013 habe er dann auch einen Honiglehrgang beim Deutschen Imkerbund besucht. 2017 und 2018 seien, rund um Dernau, weitere Standorte für die Bienen-Beuten dazugekommen. 2019 habe er sich schließlich einen Wanderanhänger, in dem fünf Bienen-Völker auf einmal Platz fänden, gekauft. So könne er schnell und ohne großen Aufwand entscheiden, wenn es an einem Standort keine Blüten mehr gibt, die Bienen-Beuten zu einem anderen Standort zu transportieren. „Die Bienen brauchen Pflanzen, die Nektar bringen. Leider wird es durch die Monokulturen immer schwieriger, passende Standorte zu finden“, erklärt der 32-Jährige.

Wer Bienen hat, hat was zu erzählen. So auch die Geschichte als eine Königin mit samt ihrem Schwarm aus einer Beute von anderen Bienen vertrieben und in Ahrweiler in einem Weinberg gesichtet worden sei. Der Winzer alarmierte Marner, der den ganzen Schwarm wieder abtransportiert und an einem seiner Standorte mit einer neuen Beute angesiedelt habe. Natürlich mit Imker-Anzug. Diesen braucht Marner auch wenn er mit einem sogenannten Stockmeisel inklusive Wabenheber eine Beute öffnet, um Honig zu entnehmen. Der Honig befindet sich an der Wabe. Der Wabenhonig ist Honig in seiner natürlichsten Form, er ist unverändert so, wie ihn die Bienen „eingetragen“ haben. Marner verkauft auch seinen Honig. Im Supermarkt wisse man nicht, woher der Honig komme.