Kandidatenporträt: Landtagswahl in Rheinland-Pfalz : Einzelkämpfer für die Basis

Serie Kreis Ahrweiler Hotel-Betreiber Siegfried Verdonk will sich nicht nur für Gastronomen stark machen, sondern sieht zahlreiche weitere Punkte, bei denen der Schuh drückt. Der parteilose Einzelbewerber aus Winnerath bewirbt sich im Landtagswahlkreis 14.

Auf seinem Plakat steht zu lesen: „Handeln statt reden“. Gleichwohl hat sich auch der parteilose Einzelbewerber Siegfried Verdonk Zeit genommen, um mit dem GA über seine Kandidatur zu sprechen. Ein besonderes Anliegen ist dem 60-Jährigen aus Winnerath (Verbandsgemeinde Altenahr), der im Wahlkreis 14 antritt, die Situation der Gastronomiebetriebe in der Corona-Pandemie, betreibt er in seinem Heimatort doch selbst ein Hotel. So wünscht er sich, dass er und seine Kollegen schnell wieder öffnen können. Schließlich habe es in der Gastronomie vor der im Herbst abermals angeordneten Schließung ein „hervorragendes“ Konzept für die Einhaltung von Hygiene-Regeln gegeben. „Plötzlich wurde uns der Teppich unter den Füßen weggezogen. Da war das beste Konzept nichts mehr wert.“