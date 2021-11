Spenden nach der Flut : Einzelspenden reichen von einem Cent bis zu 1,4 Millionen Euro

Kreis Ahrweiler Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat bereits 34,26 Millionen der Spendengelder an die Flutopfer ausgezahlt. Die meisten Anträge wurden bewilligt, nur bei 750 Anträgen waren die Kriterien für die Soforthilfen nicht erfüllt.

Auf das Spendenkonto „Hochwasserhilfe“ des Landkreises Ahrweiler sind seit der Nacht der Flutkatastrophe am 15. Juli bis Ende Oktober exakt 32.476.643,02 Euro eingezahlt worden. Dies teilte die Kreisverwaltung am Montagabend dem Kreis- und Umweltausschuss mit. Auf den Spendenkonten „Nachbar in Not“ und „Ruanda-Partnerschaft“ sowie auf das Konto des Kreises sind zudem weitere rund 750.000 Euro an Spendengeldern für die Hochwasserhilfe eingegangen. Weitere elf Millionen Euro leitete das Land Rheinland-Pfalz an Spenden an den Kreis Ahrweiler weiter. 34,26 Millionen Euro seien bereits an Hilfesuchende aus dem Ahrtal ausgezahlt worden.