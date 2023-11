Besondere Eisenbahn Das Gesicht der Brohltalbahn ist nach 36 Jahren wieder da

Die Diesellok D4 mit ihren beiden markanten Motorhauben war im Jahr 1987 wegen eines Getriebeproblems dienstunfähig und wurde an die Rhätische Bahn, die weltweit bekannten Betreiberin des Glacier- und des Bernina-Express, in die Schweiz verkauft. Dort war sie nach einer Schönheitskur kaum wiederzuerkennen. Ganz in Orange mutierte die Lok nämlich zum Schweizer Arbeitstier. Zuerst in Landquart, dann in Untervaz im Kanton Graubünden versah die Maschine zuverlässig Rangierdienste, unter anderem in einem Kieswerk. Die Brohltaler Eisenbahnfreunde von der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn haben (IBS) haben die Lok jedoch nie ganz aus den Augen verloren, war doch der damalige Verkauf in den Augen vieler Vereinsaktiver von heute ein großer Fehler.