Die Kunst der Eisweins an der Ahr Weinlese bei Minusgraden

Das Thermometer zeigt minus acht Grad im Weinberg im Mayschoßer Mönchberg. Der Himmel ist klar, der Boden gefroren und langsam beginnt es zu dämmern. „Kurz vor Sonnenaufgang ist es am kältesten“, weiß Otger Schell, Seniorchef des Weinguts O. Schell aus Rech, das mittlerweile von seinem Sohn Oliver geleitet wird. Die perfekte Zeit, um gefrorene Trauben für Eiswein zu lesen. Der Winzermeister pflückt eine Beere und zerdrückt sie zwischen seinen Fingern. Sein Atem ist in der Luft zu sehen. Die kleine Frucht ist hart, denn sie ist durch und durch gefroren – genau richtig, um aus ihr Eiswein zu produzieren. Ein Blick durch das Refraktometer, mit dem der Zuckergehalt der Trauben gemessen wird, zaubert ein Lächern in sein Gesicht: 195 Grad Öchsle sind ein erstaunlich hoher Wert. Er lässt auf ein ausgezeichnetes edelsüßes Endprodukt hoffen. „Weil das Wasser in den Trauben beim Pressen noch gefroren ist, wird da nur die Essenz herausgepresst. Dadurch wird der Wein sehr süß“, erklärt Schell.