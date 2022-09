Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement : Elf Projekte von der Ahr gewinnen Zukunftspreis Heimat

Polch/Kreis Ahrweiler Elf Hilfsprojekte von der Ahr haben jetzt für besonderes gesellschaftliches Engagement den Zukunftspreis Heimat bekommen. Zu den Preisträgern gehören der Verein AHRche, das Helfer-Shuttle und das Spenden-Verteilzentrum Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Vor rund 400 Gästen wurden am Mittwochabend in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) zum 14. Mal die Zukunftspreise Heimat vergeben. Damit zeichnet die Volksbank RheinAhrEifel besonderes gesellschaftliches Engagement aus. Erstmalig in diesem Jahr wurde der Zukunftspreis neben der regulären Wertung an gleich elf Ahr-Hilfsprojekte vergeben, so eine Mitteilung der Bank. Ausgezeichnet wurden „111 Orte im Ahrtal, die man gesehen haben muss“, der Verein AHRche, AHRHilfe, „Art For Ahr – Kunst für die Ahr“, der Hammig-Durchstich, die Hochwasserhilfe Dachzeltnomaden, Flutwein.de, das Helfer-Shuttle, „Mendig hilft!“, „Pack an Fluthilfe“ sowie das Spenden-Verteilzentrum Bad Neuenahr-Ahrweiler samt freiwilliger Helfer. Eine Platzierung innerhalb der elf Projekte gibt es nicht. Es sei unmöglich gewesen, innerhalb der Ahr-Projekte mit einem Ranking zu unterscheiden, welches Projekt nun mehr Gutes getan hat oder welches nicht, heißt es in der Pressemitteilung. Die Jury habe daher eine Sonderkategorie aufgelegt, um alle Projekte mit jeweils 2000 Euro auszuzeichnen.