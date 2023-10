Gemeinderat Dernau stößt Planung an Endlich ist ein Gelände für den neuen Sportplatz gefunden

Weniger Probleme gibt es wohl mit dem Neubau der Tennisplätze, die in etwa an der alten Stelle an der Ahr bleiben, aber näher an den Hang gerückt. Da möglichst wenig Platz beansprucht werden soll, ist geplant, drei Plätze zu bauen, die parallel zueinander angeordnet sind. „Wir hatten drei Plätze, drei werden gefördert, darum sollten wir auch drei neue bauen“, argumentierte Sebastian. Die Flächen des ehemaligen Sportplatzes dort will die Gemeinde als Retentionsraum für die Ahr ausweisen. Sie könnten Bürgern, die Ausgleichsflächen nachweisen müssten, angeboten werden, so Sebastian.