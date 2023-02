Energiekosten : CDU-Landtagsabgeordnete fordern Auszahlung von Härtefallhilfen

Kreis Ahrweiler Wer mit Öl und Pellets heizt, hat möglicherweise Anspruch auf sogenannte Härtefallhilfen. CDU-Politiker aus dem Kreis Ahrweiler haben nun beim Bund die Auszahlung angemahnt. Aus Berlin heißt es, man arbeite mit „Hochdruck“ daran.

Die CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Ahrweiler Petra Schneider und Horst Gies haben bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Auszahlung der von der Bundesregierung angekündigten Härtefallhilfen für Unternehmen und Privathaushalte angemahnt, die Öl, Pellets und Flüssiggas verwenden. Gies und Schneider hatten am Beispiel des Kempenicher Metzgereibetriebes von Dagmar Groß-Mauer deutlich gemacht, dass die Hilfszahlungen von großer Dringlichkeit seien. Den Betrieb gibt es seit nahezu 70 Jahren. „Wenn nicht schnell gehandelt wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die kleinen und mittleren Betriebe wie Metzgereien, Bäckereien oder Handwerksbetriebe schließen müssen“, so Groß Mauer, die auch Vorsitzende der Landesfleischerinnung ist.

Auf Anfrage des General-Anzeigers erklärte das Bundeswirtschaftsministerium nun: „Die Bundesregierung arbeitet derzeit unter Hochdruck mit den Ländern an einer Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung des Härtefallfonds für private Haushalte.“ Im Zuge der Härtefallhilfen für Verbraucher und Vermieter werden Mehrbelastungen durch Energiekosten abgefedert.

Ende Januar hat der Haushaltsausschuss des Bundestags 375 Millionen Euro für die Härtefallunterstützung kleiner und mittlerer Firmen freigegeben – diese umfasste aber keine Hilfen für Nutzer von Heizöl und Pellets. Nach scharfer Kritik etwa von Wirtschaftsverbänden beschloss der Ausschuss, dass betroffene Firmen in Härtefällen doch Geld vom Bund bekommen sollen. Die Mittel für die Härtefallregelung werden um 25 Millionen Euro angehoben. Der Bund stellt den Ländern Geld zur Verfügung. dpa

Schneider: Situation untragbar

Allerdings: Die Ausgestaltung der Programme erfolgt ausschließlich durch die Länder. „Die Entlastung bei den Energiekosten für die rund zehn Millionen Betroffenen wurde mit einer Milliarde Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes fest zugesagt. Doch leider ist bisher noch nichts passiert, erklärte Horst Gies. Seine Fraktionskollegin Schneider sagte: „Nach der langen und nervenzehrenden Corona-Zeit bringen die gegenwärtigen Preissteigerungen für Energie und Wärme Gewerbetreibende und Handwerker an ihre finanziellen Grenzen.“ Es gebe akuten Handlungsbedarf. Schneider spricht von einer untragbaren Situation: „Es kann nicht sein, dass noch immer keine Leitlinien für das Förderprogramm von der Landesregierung konzipiert sind.“ Eine schnelle Entlastung sei nun überlebenswichtig.

Antragsberechtigt im Härtefallfonds seien grundsätzlich Verbrauche in privaten Haushalten sein sowie Immobilienunternehmen, die als Vermieter für ihre privaten Mieter Energieträger zur Wärmeversorgung (etwa für eine zentrale Ölheizung) beziehen. Rückerstattet werden grundsätzlich Kosten, die in der Zeit zwischen dem 1.Januar und 1. Dezember 2022 entstanden sind, so das Bundeswirtschaftsministerium. Einzelne Länder hätten mit Landesmitteln bereits eigene Landesprogramme für private Haushalte aufgestellt, die – sobald die Verwaltungsvereinbarung steht – durch Bundesmittel ergänzt oder angepasst werden können, hieß es weiter aus Berlin.