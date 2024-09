Energieversorgung im Ahrtal Diskussion um Nahwärme für Mayschoß

Nach der Flutkatastrophe waren die Gemeinden an der Mittelahr mit Schwung daran gegangen, ihre Orte nach zukunftsträchtigen Gesichtspunkten nachhaltig zu gestalten. Vor allem die Belastung des Wassers durch Heizöl aus den in den Kellern zerstörten Tanks verlangte am Ende oft den Abriss eines Gebäudes. Gasversorgung gab es nicht, und schon früher waren Ölheizungen bei jedem größeren Hochwasser zerstört worden.