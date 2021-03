Kandidatenporträt : Engerer Schulterschluss mit Mainz

Kreis Ahrweiler Petra Schneider tritt für die CDU im Wahlkreis 13 (Remagen/Sinzig) als Direktkandidatin zur Landtagswahl an. Ihr liegen Heimat, Handwerk und starke Kommunen am Herzen.

Petra Schneider will in große männliche Fußstapfen treten: die des Landtagsabgeordneten Guido Ernst, der fünf Mal in Folge das Direktmandat holte und nach einem Vierteljahrhundert die politische Bühne in Mainz verlässt. 25 Jahre freilich auch, in denen die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion nie die Regierung hat übernehmen können. Das soll sich am 14. März ändern, und Petra Schneider, die in Bad Breisig aufgewachsen ist und dort als 17-Jährige die Wahl zur Brunnenkönigin gewann, will dann im Wahlkreis 13 die Voten auf sich ziehen.