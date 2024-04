Flutkatastrophe an der Ahr Wie geht es nach Ende der Ermittlungen gegen Pföhler weiter?

Der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb, äußerte sich kritisch zu den Begründungen des Oberstaatsanwalts. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft könne ein Landrat in Deutschland nicht belangt werden, wenn er das Katastrophen-Management in seinem Landkreis ganz anders organisiere, als es die Vorgabe vorsehe und es auch alle anderen rund 400 Stadt- und Landkreisen in Deutschland seit etwa 70 Jahren machten, kritisierte Roselieb, der als Experte im Flut-Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt hatte. „Das mag strafrechtlich zutreffend sein. Spätestens an dieser Stelle hätte der Oberstaatsanwalt aber Charakter zeigen und in der Pressekonferenz einen Appell an die Politik richten können, diese Regelungslücke schnellstmöglich - auch im Strafrecht - zu schließen.“