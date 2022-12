Neues Bauland in Mayschoß : Es geht weiter mit dem Wohnprojekt „Burgwiese“

Heizungen in Dernau übergeben : Hilfsorganisationen sorgen für warme Wohnungen In Dernau wurden 50 Notheizungen an die Wiederaufbaugesellschaft Zukunft Mittelahr übergeben. Die ölbetriebenen Übergangsaggregate sind an verschiedenen Bestimmungsorten einsetzbar und können später auf andere Brennstoffe umgerüstet werden.