Prozess am Landgericht Koblenz Ex-Präsidenten der Hells Angels Bonn auf der Anklagebank

Ein ehemaliger Präsident des inzwischen verbotenen Motorradclubs „Hells Angels Bonn“ muss sich aktuell vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 67-Jährigen vor, Mitglied in einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Der Angeklagte war bis Januar 2014 Präsident des Charters Bonn des Motorradclubs „Hell Angels“, der seinen Sitz damals in Neustadt (Wied) im Kreis Neuwied hatte. Er soll verschiedene Körperverletzungen begangen haben und ist zudem wegen Nötigung angeklagt. Außerdem legt die Staatsanwaltschaft dem ehemaligen Rockerboss einen Verstoß gegen das Waffengesetzt zur Last.