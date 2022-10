Bürger-Dialog zum Hochwasserschutz : Experten suchen das Gespräch mit Sinzigern

Sinzig Hochwasserschutz beschäftigt die Menschen in Sinzig. Bei einem Bürger-Dialog stellen Anwohner Fragen, die Experten antworten. Deutlich wird: Die Sorgen der Teilnehmer sind vielfältig.

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) sprach von einer „wichtigen Veranstaltung mit viel Fachkompetenz“. Und so stieß denn auch ein Bürgerdialog zum Thema Hochwasser in der Barbarossastadt auf große Resonanz. Immerhin waren Teile der rund 18.000 Einwohner zählenden Kommune bei der Flutwelle vor einem Jahr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch hatte es in der verhängnisvollen Juli-Nacht zahlreiche Tote im letzten Teilabschnitt der Ahr vor ihrer Mündung in den Rhein gegeben. Das Erlebte hat sich bei den Menschen in Sinzig tief eingegraben. Ob in Bad Bodendorf, in der Kernstadt am Dreifaltigkeitsweg oder am Grünen Weg: Wo die braunen Fluten ihre Spuren hinterließen, sind die Anwohner stark sensibilisiert. Starkregen, Sturzfluten, Hochwasser, Rückstau, Stadtentwässerung, Regenrückhaltemöglichkeiten: Die Elementarkraft Wasser beschäftigt die Menschen, die sich selbst und auch ihr Vermögen bedroht sehen, in zahllosen Facetten.