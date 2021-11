Expertin Heike Boomgaarden gibt Tipps : Gartenarbeit als Hoffnungsschimmer nach der Flut

Sinzig Expertin Heike Boomgaarden gibt im Bürgerforum Sinzig Ratschläge zur Rekultivierung der heimischen Grünflächen.

Tipps zum klimagerechten Garten

Nach der Flut beginne alles mit dem Boden, so Boomgaarden, die 2020 bereits mit der Aktion „Hoffnung Pflanzen” in Sinzig war. Er darf nicht ungeschützt bleiben, sondern soll abgedeckt werden. Laub und Gehäckseltes, je mehr, desto besser, ernährt ihn, bildet eine Humusschicht, den Mutterboden.

Nachhaltige Grünpflege-Ideen

Dicht bepflanzt entsteht ein Kleinklima, ein natürlicher Kreislauf trotz Hitze. Selbst auf kleinstem Raum und steinigem Terrain wächst etwas. „Alles, was wir bepflanzen, beschattet sich und da zieht Leben ein“, warb die Expertin dafür, Ritzen zwischen Platten, jede Fuge in der Steinmauer zu nutzen, in Garten und Vorgarten, der heute nicht mehr dem Nachbarn gefallen müsse. Die einfachste Lösung mit Buchsbaumkugeln in Steinen sei überdies „ein Irrtum“.