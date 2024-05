Fahndung Drei Menschen mit Stichwaffe verletzt

Seit 21.30 Uhr am Freitag läuft in Koblenz-Karthause eine groß angelegte Fahndung. Drei Menschen wurden mit einer Stichwaffe verletzt, dies teilte die Polizei am späten Abend mit. Die Betroffenen seien in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Sie seien nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mittelte.

Unklar ist bisher, ob mehrere Täter beteiligt waren. Weiter von der Polizei heißt es, dass von einer allgemeinen Gefahr für die Bevölkerung derzeit nicht auszugehen ist. Nähere Hintergründe zum Motiv sind bisher unklar. Nach dem Täter wird gefahndet.