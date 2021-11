Wohnen im zerstörten Haus in Altenburg : Familie Kreuzberg weiß noch nicht, was mit ihrem Zuhause passiert

Halbwegs wohnlich: Viel improvisieren mussten Conny und Mark Kreuzberg in den vergangenen Wochen. Die gesamte Einrichtung ihrer offenen Küche ist dahin. Lediglich die Oberschränke blieben von den Fluten verschont. Foto: Martin Gausmann

Altenahr „Wir können noch in den eigenen Betten schlafen, das ist wichtig.“ Mark und Conny Kreuzberg wohnen in ihrer Ruine in Altenburg. Sie wollen das Haus sanieren, brauchen aber dringend Gewissheit darüber, was die Versicherung sagt und wie die Vorschriften für den Wiederaufbau lauten.