Feuerwehreinsatz in der Innenstadt : Hoher Schaden nach Brand in Sinziger Wohn- und Geschäftshaus

Hoher Schaden nach Brand in Sinziger Wohn- und Geschäftshaus

Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

Die Feuerwehr löscht den Brand in dem Haus. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Ein Wohn- und Geschäftshaus an der Sinziger Mühlenbachstraße hat am Donnerstagmittag gebrannt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 200.000 Euro.

Am Donnerstagmittag ist aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Sinziger Mühlenbachstraße ein Feuer ausgebrochen. Das bedeutete: Einsatz für alle Sinziger Feuerwehreinheiten nebst Drehleiter aus Remagen, Atenschutz-Verstärkung aus Ahrweiler und den Rettungsdienst.