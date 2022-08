Prozess um Brandserie in Sinzig : Feuerwehr erinnert sich an auffälliges Verhalten des Tatverdächtigen

In Sinzig gab es 2020 und 2021 mehrere Scheunenbrände. Ein 26-Jähriger ist tatverdächtig. Er steht derzeit in Koblenz vor Gericht. Foto: Martin Gausmann

Sinzig/Koblenz Um die Brandserie in Sinzig-Löhndorf ging es am Montag vor dem Koblenzer Landgericht. Der wegen Brandstiftung angeklagte Mann bestreitet die Taten. Die befragten Feuerwehrmänner beschreiben jedoch dessen auffälliges Verhalten kurz vor der Tat.

Am Montag, dem zweiten von insgesamt acht Verhandlungstagen, widmete sich der Vorsitzende Richter Thomas Metzger der Beweisaufnahme für den Brand am Hubertushof. Dort brannte in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar vergangenen Jahres eine Scheune mitsamt Stallungen komplett ab. Die Besitzer selbst, die nun mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind, geben an, der materielle Schaden liege bereits im siebenstelligen Bereich – doch der ideelle Schaden sei größer. Der Landwirt führt den Hof in langjähriger Familientradition.