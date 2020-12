Einsatz in der Innenstadt : Feuerwehr rettet Ehepaar aus Wohnung in Bad Breisig

Mit der Drehleiter wurde ein Ehepaar aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet. Foto: Feuerwehr

Bad Breisig Ein in einer zweistöckigen Dachgeschosswohnung ausgebrochenes Feuer an der Bad Breisiger Bachstraße führte am späten Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Alle Hausbewohner konnten gerettet werden.



Um 22.49 Uhr meldete ein Ehepaar ein Feuer in ihrer mitten in der Stadt gelegenen Wohnung. Beim Eintreffen der insgesamt 67 Feuerwehrleute aus der Stadt Bad Breisig und den Ortsgemeinden Brohl, Gönnersdorf und Waldorf stand die Wohnung bereits in Vollbrand und war stark verraucht.

Insgesamt mussten sechs weitere Bewohner des Gebäudes evakuiert werden. Das Ehepaar, das im oberen Geschoss ihrer Maisonette- Wohnung durch das Feuer eingeschlossen war, konnte über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Ebenso zwei Katzen. Zur medizinischen Überwachung wurde das Paar ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Katzen sind nach Mitteilung der Feuerwehr unversehrt und befinden sich vorübergehend in einem Tierheim.

Verbandsbürgermeister als Feuerwehrmann im Einsatz