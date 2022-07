Auf dem Weg zur Engelsley verlaufen : Feuerwehr rettet verirrte Familie in Altenahr

Feuerwehr rettet verirrte Familie in Altenahr

Altenahr Die Feuerwehr war am Wochenende mehrere Stunden in Altenahr im Einsatz. Sie rettete eine Familie, die sich auf dem Weg zur Engelsley verlaufen hatte.

Die Feuerwehren Altenahr und Kreuzberg sind am Samstag nach Altenahr ausgerückt, um eine Familie zu retten. Wie Frank Linnarz, Wehrleiter der Feuerwehr Altenahr, mitteilte, waren die 20 Wehrleute mit fünf Fahrzeugen von 15.45 bis 21 Uhr im Einsatz.

Auf dem Weg zur Engelsley hatte sich eine Familie mit einem elfjährigen Mädchen und zwei kleinen Hunden verlaufen. Das stellte sich Linnarz zufolge nach telefonischer Rücksprache mit den Zeugen, die die Feuerwehr alarmiert hatten, heraus. Es gelang der Familie nicht, sich selbstständig aus der Situation zu befreien. Zwar war niemand verletzt, aber sie saßen in einem steilen Hang auf unbefestigtem Untergrund fest. Was ihnen jedoch gelang: einen Standort per Nachrichtendienst zu übermitteln.