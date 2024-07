Technischer Defekt Flugzeug legt Notlandung am Flugplatz Wershofen hin

Wershofen · Am Montagvormittag musste ein Leichtflugzeug wegen eines technischen Defekts am Flugplatz Wershofen notlanden. Die Maschine war zuvor in Maastricht losgeflogen.

22.07.2024 , 14:28 Uhr

Am Flugplatz Wershofen kam es am Montagvormittag zu einer Notlandung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte





Von Annekatrin Stoll