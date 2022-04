Spende aus Frankfurt an der Oder : Fluthelfer schenken Kindern im Ahrtal Fahrräder und Roller

Bei einem Kinderfest im Altenahrer Ortsteil Altenburg hatte der Nachwuchs viel Spaß. Außerdem bekamen die Kinder Geschenke. Foto: Martin Gausmann

Altenahr Fluthelfer aus Frankfurt an der Oder haben Kindern im Ahrtal neue Fahrräder, Dreiräder und Roller geschenkt. Im Sommer wollen sie wiederkommen – dann mit weiteren Geschenken für den Nachwuchs.

Große Freude bei den Kindern im Flutgebiet: Anlässlich eines Fests im Altenahrer Ortsteil Altenburg bekamen sie Geschenke, und zwar 50 neue Fahrräder, Dreiräder und Roller. Fluthelfer um Norbert Leitzke aus Frankfurt an der Oder haben sie mitgebracht. Es handelt sich dabei um eine Spende des gemeinnützigen Vereins „Menschen brauchen Menschen“, Unterabteilung „Kinder für Kinder“.

„Für so viele Kinder im Flutgebiet ist der Alltag aus den Fugen geraten, da wollten wir helfen“, begründet Leitzke das Engagement. Nachdem er das Ausmaß der Katastrophe an der Ahr in dem besonders stark betroffenen Ort Altenburg, wo kaum ein Haus verschont geblieben ist, gesehen hatte, kündigte er an: „Wir haben beschlossen, dass wir im Sommer mit noch mehr Rädchen wiederkommen.“

Mittagessen im Verpflegungszelt vor der Schule

Die Aktion hatte sich herumgesprochen, und so standen schon sehr früh die ersten Eltern vor dem Zelt in Altenburg, um die Gefährte für den Nachwuchs in Empfang zu nehmen. Julia (8) freute sich, dass ihr Bruder ein Fahrrad bekam, und die kleine Schwester einen roten Roller. Sie selbst brauchte gerade nichts. Ben (3) konnte sein Rädchen in Empfang nehmen. „Wir lernen gerade das Radfahren“, berichtete die Mutter.

Das Kinderfest fand im Bewegungszelt hinter der Grundschule in Altenburg statt. Da hatte das Team vom Jugendbüro um Jugendpfleger Werner Söller den Besuchern von der Oder bei der Gestaltung mit seinem Team spontan unter die Arme gegriffen. Interesse zeigten die Kinder an einer Filmvorführung unter dem Titel „Der Fluch des Piratencamps“, den die Besucher mitgebracht hatten. Auch die Hauptdarstellerinnen Frida und Merle waren gekommen. Nach der Vorführung konnten sich die Kinder mit den Akteuren austauschen. Danach spielte das Jugendbüro-Team mit den Kindern, und zum Mittagessen ging es gemeinsam ins Verpflegungszelt vor der Schule. Nach der großen Bescherung hatten die Kinder, die noch nicht nach Hause mussten, ihren Spaß beim Ballspielen in der Frühlingssonne.

Jugendbüro plant weitere Ferienaktionen

Mit den kleinen Rädchen wird es vermutlich etwas bunter auf den Wegen in dem zerstörten Dorf, wo derzeit gut zu erkennen ist, wie eifrig die Menschen daran arbeiten, ihre von der Flut zerstörten Häuser wieder in Ordnung zu bringen. Möglicherweise lässt sich zu den Sommerferien das eine oder andere Haus wieder beziehen.