Einsätze in der Flutnacht : Ministerpräsidentin Dreyer verleiht Medaillen an mutige Helfer

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Dritte von links) hat die Rettungsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen an: Mario Liersch, Claudia Petri, Marco Marcel Hofbauer, Theodor Frisch, Roberto Lauricella und Nikolaos Ioannidis. Foto: Staatskanzlei RLP/Schäfer

Mainz/Ahrtal In der Flutnacht sind viele Menschen über sich hinaus gewachsen. Sechs von ihnen, unter anderem aus Bonn und von der Ahr, sind jetzt für ihen Einsatz geehrt worden. Wir stellen die Männer und Frauen vor.

Sie gehören mit zu den Helden der Flutkatastrophe – jene sechs Frauen und Männer, die die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für ihren Einsatz in der Flutnacht mit der Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet hat. Trotz hohem persönlichen Risiko hätten sie Menschen gerettet und sie vor dem Tode bewahrt, sagte Dreyer bei der Verleihung der Medaille. „Eine solche Leistung kann nie hoch genug eingeschätzt werden“, fügte sie hinzu. Die Rettungsmedaille nannte die Regierungschefin „ein sichtbares Zeichen für die Mitmenschlichkeit, den Mut und die Solidarität“ der Ausgezeichneten.

■ Einer von ihnen war Theodor Frisch aus Altenburg. Obwohl sein eigenes Hab und Gut bereits vom Hochwasser der Ahr eingeschlossen war und er selbst sich auf dem Hang hinter seinem Haus in Sicherheit befand, so heißt es in der Laudatio, habe Frisch keine Sekunde gezögert, als er Hilfeschreie aus der Nachbarschaft hörte. Trotz Dunkelheit und starker Strömung sei es ihm gelungen, mehrere Menschen mit seinem Kanu zu retten.

■ Ebenfalls in Altenburg rettete Mario Lietsch knapp 30 Menschen. Unter Einsatz seines eigenen Lebens habe er mit einem Schlauchboot und, nachdem dieses kaputt war, mit anderen schwimmenden Gegenständen die ganze Nacht Menschen in Not gesucht und diese aus dem Wasser gerettet, schrieb die Staatskanzlei.

■ Nikolaos Ioannidis aus Bad Neuenahr-Ahrweiler rettete in der Flutnacht insgesamt acht Menschen, wie es in der Laudatio hieß. Ein Beispiel: Als er eine Frau bemerkt habe, die in der extremen Strömung an einer Mauer hing und um Hilfe rief, sei er ins Wasser gestiegen und habe die Frau unter Einsatz seines eigenen Lebens in Sicherheit gezogen.

■ In der Kreisstadt wuchs auch Roberto Lauricella über sich hinaus. Neben verschiedenen weiteren Menschen rettete er, an ein Verlängerungskabel geknotet, eine junge Frau, die von den Fluten mitgerissen zu werden drohte, von einem Fensterbrett, teilte die Staatskanzlei mit.

■ Die Bonnerin Claudia Petri rettete laut Laudatio ihre älteren Nachbarn aus dem Keller und dem Erdgeschoss in die höheren Etagen des Hauses, bevor das Wasser in die Wohnungen eindringen konnte.

■ Marco Marcel Hofbauer aus dem baden-württembergischen Wolfschlugen war am 14. Juli vorigen Jahres zu Gast im Ahrtal und rettete nach Angaben der Mainzer Staatskanzlei mehrere Gäste sowie die Betreiber des Hotels, in dem er untergebracht war. Er half ihnen und mehreren Tieren dabei, durch das Fenster seines Hotelzimmers auf das Dach zu kommen. Als die Feuerwehr eintraf, unterstützte er sie dabei, die Menschen und Tiere vom Dach zu evakuieren.

Die Landesregierung wies daraufhin, dass die Vorschläge zur Verleihung der Rettungsmedaille von Bürgerinnen und Bürgern gekommen waren, die selbst gerettet wurden oder Rettungssituationen miterlebt haben. Auch Medienberichte und eigene Recherchen hätten zu den Auszeichnungen geführt.