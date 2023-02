Flut an der Ahr und in NRW : Spendenauszahlung nach Flut kann noch Jahre dauern

Eine Luftaufnahme des Dorfes Insul zeigt das Ausmaß der Flutzerstörungen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Erftstadt Der Wiederaufbau der Flutgebiete an der Ahr und in NRW verlangt viel Geduld. Aber auch der Spendenfluss kann gut eineinhalb Jahre nach dem Hochwasser noch teils lange dauern. Warum?

Die Auszahlung von Spenden nach der Flut 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfallen kann sich laut zwei bundesweiten Hilfsbündnissen teils noch Jahre hinziehen. Wie frühere Flutkatastrophen gezeigt hätten, „muss von einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren ausgegangen werden“, teilte etwa der Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe, Dominique Mann, am Donnerstag mit.

Darauf habe sein Bündnis schon seit Beginn der Spendenaufrufe hingewiesen. „Viele können bis heute zum Beispiel noch keine Wiederaufbauanträge stellen, sei es weil Baugutachten oder Baugenehmigungen fehlen, andere Ansprüche noch nicht geklärt sind oder aber auch die Menschen sich noch nicht mit diesem Thema auseinander setzen können, weil das Trauma noch zu stark ist“, erläuterte Mann. Für späte Zahlungen gibt es noch weitere Gründe, etwa Mangel an Handwerkern und Baumaterial. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Laut Birte Steigert von der Aktion Deutschland Hilft wissen immer noch viele Flutopfer nichts von der Möglichkeit, Spenden bekommen zu können, oder trauen sich nicht, diese zu beantragen. Mit Blick auf die Verlängerung der Antragsfrist um drei Jahre bis zum 30. Juni 2026 beim milliardenschweren staatlichen Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern ergänzte Steigert, auch ihr Hilfsbündnis strebe an, entsprechend lange bei Bedarf die zusätzliche Auszahlung von Spenden zu ermöglichen.

Im nördlichen Rheinland-Pfalz waren bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen - 134 im Ahrtal sowie ein Mann in der Eifel. In Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen. Tausende Häuser wurden zerstört oder beschädigt.

Flut an der Ahr und in NRW: Millionen Euro an Spenden schon ausgezahlt

Beim Aktionsbündnis Katastrophenhilfe und den Mitgliedsorganisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonie Katastrophenhilfe gingen laut Geschäftsführer Mann bisher 163,63 Millionen Euro an Spenden ein. Davon seien „rund 94,3 Millionen Euro bereits ausgegeben beziehungsweise konkret in Projekten gebunden, 45 Millionen Euro stehen für Wiederaufbauhilfen zur Verfügung und weitere 24 Millionen Euro sind für Härtefälle vorgesehen“.

Die Aktion Deutschland Hilft, an der sich etwa Malteser, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund und Arbeiterwohlfahrt beteiligen, hat nach eigenen Angaben 282,2 Millionen Euro Spenden für die Flutopfer gesammelt. 118,2 Millionen Euro davon hätten Ende 2022 „noch zur Verfügung gestanden“.

Der Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe, Mann, kann nach eigenen Worten „nachvollziehen, dass es vielen nicht schnell genug geht“. Er versicherte aber auch: „Die Organisationen haben keinerlei Interesse, Spenden zurückzuhalten, im Gegenteil! Seit Beginn der Katastrophe sind mobile Teams in den betroffenen Gebieten unterwegs und informieren die Menschen, wie sie auch finanzielle Unterstützung beantragen und erhalten können.“ Mehr als eineinhalb Jahre nach der tödlichen Flutkatastrophe gehen laut Mann auch „immer noch Spenden in geringem Umfang ein“.

© dpa-infocom, dpa:230209-99-533405/3

(dpa)