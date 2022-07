Flutkatastrophe an der Ahr : Verzweiflung und Überforderung beim Krisenmanagement

Flut-Lagebild

Bei der Sitzung des Untersuchungsausschusses Mitte Juni war die Frage unbeantwortet geblieben, ob die wichtige Position „S2“ in der TEL besetzt war und wer diese innehatte, also zuständig war für die Erstellung des Lagebildes und die Weitergabe von Informationen an andere Stellen. Mitglieder des Ausschusses hatten schon vermutet, dass sich Zeugen abgesprochen hätten, um diese Information aus irgendwelchen Gründen nicht preiszugeben. Am Freitag kam die Aufklärung: Der Sinziger THW-Vertreter Daniel Gronwald erklärte, er sei der „S2“ gewesen. Vorübergehend habe er zusätzlich auch die für die Koordination der Einsatzkräfte zuständige Stelle „S3“ wahrgenommen. Zudem sei er noch mit Einsatzplanungen seines eigenen THW-Ortsverbandes beschäftigt gewesen. Gronwald vermutete am Freitag, die Unklarheit in der vorigen Sitzung könne damit zusammenhängen, dass der „S2“-Platz am Abend des 14. Juli tatsächlich „physisch unbesetzt“ gewesen sei. Das habe daran gelegen, dass er auf dem Platz des „S3“ sitzen geblieben sei. Außerdem habe man zunächst auch noch Corona-Abstände eingehalten und deshalb nicht jeden Platz besetzt. ye