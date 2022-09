Ermittlungen gegen Ex-Landrat Pföhler : Neues Flut-Gutachten verweist auf unzureichende Warnungen

Ahrtal/Koblenz Hätten frühere Warnungen Todesfälle vermieden? Dieser Frage geht die Staatsanwaltschaft Koblenz bei der Flutkatastrophe an der Ahr nach. Jetzt bringt ein Gutachten eines Hydrologen möglicherweise neue Erkenntnisse.

Untersuchungsausschuss zur Flut an der Ahr : Zeugin über Ex-Landrat Pföhler: „Habe gebrochenen Menschen erlebt“ Wo war Jürgen Pföhler in der Flutnacht? Eine als Zeugin geladene enge Vertraute des früheren Landrats berichtet im Untersuchungsausschuss. Klar wird, dem Lagezentrum des Innenministeriums fehlten in der Katastrophennacht Informationen.

Denn zusätzlich seien große Mengen an Treibgut flussabwärts transportiert worden, „was an zahlreichen Brücken zu Verklausungen geführt“ habe. Der Sachverständige verwies auf wesentliche Rückstau- und Verdrängungseffekte, die zur Erhöhung des Wasserstandes beigetragen haben. Er bezog auch den zeitlich variablen „Zufluss aus den Nebenbächen“ ein und erklärte das Phänomen von „schwallartigen Wellen“ als Resultat sich lösender Verklausungen. Die Schlussfolgerung: Das plötzliche Auftreten des Hochwassers, der in Schüben erfolgte, schnelle Anstieg des Wasserstandes sowie die für die Ahr ungewöhnlich hohen Fließgeschwindigkeiten sprächen laut Einschätzung des Sachverständigen „für ein als Sturzflut zu bezeichnendes Ereignis“, obgleich Sturzfluten in Deutschland nur selten vorkämen.