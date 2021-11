Flut-Baustelle Rotweinstraße : Tunnel-Zufahrt in Altenahr wieder hergerichtet

Altenahr Die zerstörte Zufahrt zum Tunnel der Rotweinstraße an der Bundesstraße 267 nahe Altenahr stand exemplarisch für die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Zufahrt ist mittlerweile repariert, die Straße allerdings noch nicht freigegeben.

Es war ein Bild, das um die Welt ging: Die Flutkatastrophe am 14. Juli hatte die Zufahrt zum Tunnel der Rotweinstraße vollständig zerstört. Asphaltstücke waren herausgebrochen, Autowracks lagen in Schlammkratern, die Infrastruktur in der näheren Umgebung war verwüstet. In der Folge mussten zwei Gebäude abgerissen werden, darunter das Hotel „Am Tunnel“.