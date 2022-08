Zweite Runde im Flutgebiet : GA-Redaktionsmobil kehrt am Mittwoch nach Dernau zurück

Dernau Das GA-Redaktionsmobil ist wieder im Flutgebiet unterwegs. Diesmal geht es an Orte, die die Reporter schon einmal besucht haben. Das erste Wiedersehen ist in Dernau.

Dernaus Bürgermeister Alfred Sebastian kommt am Mittwoch zum GA-Redaktionsmobil, das am Zirkuszelt im Ort Station macht. Dort spricht er über die Lage in Dernau mehr als ein Jahr nach der Flut.

Siebeneinhalb Monate später und mehr als ein Jahr nach der Flutkatastrophe macht das GA-Redaktionsmobil erneut in Dernau Station. Dabei will sich der GA ein Bild davon machen, was sich seit Januar im Ort getan hat. Und zwar konkret am Mittwoch, 31. August, von 11 bis 13 Uhr am Zirkuszelt, das in Dernau noch immer als provisorischer Treffpunkt dient. Auch Bürgermeister Sebastian hat erneut zugesagt, zu kommen und von der aktuellen Lage im Ort zu berichten. Interessierte Bürger sind ebenfalls herzlich zum Austausch eingeladen.