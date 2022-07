Steinmeier und Scholz im Ahrtal : Überblick über die Flut-Gedenkveranstaltungen am Donnerstag und Freitag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) bei seinem Besuch in Ahrweiler im Herbst vergangenen Jahres. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler/Rhein-Sieg-Kreis Zum Jahrestag der Flutkatastrophe finden mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Donnerstag in Altenahr und Dernau zu Gast, auch Bundeskanzler Olaf Scholz kommt in die Region.

Zum ersten Jahrestag der tödlichen Katastrophe im Ahrtal und in der Eifel kommen an diesem Donnerstag die Spitzen des Staates in die flutgeschädigte Region. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will von 11 bis etwa 15 Uhr mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern in Altenahr und Dernau sprechen. Dabei begleitet ihn die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer. Anschließend reist Steinmeier nach Euskirchen, um dort in der Kirche Herz Jesu gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst an einem Gedenkgottesdienst für die Flutopfer teilzunehmen. Dieser wird auf wdr.de und in der WDR-aktuell-App ab 17.30 Uhr live zu sehen sein.

Die zentrale Gedenkveranstaltung an der Ahr findet zur gleichen Zeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. Dort wird Bundeskanzler Olaf Scholz als Gast ohne Redebeitrag erwartet. Im Kurpark der Kreisstadt können sich bis zu 2000 Menschen versammeln.

Die Erinnerung an die Opfer soll laut Landesregierung verbunden werden mit einem „sichtbaren Signal für den Zusammenhalt und den gemeinsamen Aufbruch“. Die Veranstaltung wird ab 17.30 Uhr vom SWR-Fernsehen übertragen. Geplant sind Ansprachen von Ministerpräsidentin Dreyer, der Ahrweiler-Landrätin Cornelia Weigand und dem Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen. Auch Worte von vier Flutopfern stehen auf dem Programm. Den musikalischen Rahmen gestalten Künstlerinnen und Künstler aus der Region.

Im Kreis Ahrweiler sollen die Glocken läuten

An diesem Freitag ist in den flutgeschädigten Kommunen ein dezentrales Gedenken geplant. „Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Hoffnung“ sollen laut Kreisverwaltung Ahrweiler gegen 18 Uhr vielerorts die Kirchenglocken läuten. Auch einzelne Menschenketten sind in verschiedenen Kommunen vorgesehen.