Geld für Wiederaufbau : Gemeinden im Flutgebiet an der Ahr erhalten 260.000 Euro vom Land

Beratung beim Wiederaufbau : Land will Flutopfern an der Ahr mit Hausbesuchen helfen Das Land Rheinland-Pfalz hat vor, Flutopfer an der Ahr beim Wiederaufbau besser zu beraten. Dafür sind Hausbesuche geplant. Ministerpräsidentin Malu Dreyer will die Menschen so gezielt ansprechen. Bislang gibt es erst 2250 Anträge auf Hilfe aus dem Wiederaufbaufonds.