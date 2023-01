Analysen geplant : Experte: Hangrutschungen nach Ahr-Flut weiter möglich

Mainz/Schuld Die Flutkatastrophe bringt 2021 im Ahrtal auch Steilhänge teils ins Rutschen. Welche Risiken lauern hier, welche Vorsorge für künftiges Hochwasser ist möglich? Dazu forschen nun Wissenschaftler.

Als Helfer ist Martin Stark vor eineinhalb Jahren ins Flutgebiet gekommen. Sein Haus und sein Leben in Bad Kreuznach hat er zurückgelassen, um im Tiny House zu wohnen. Warum er nun für immer im Ahrtal bleiben will.

Wie lief das Krisenmanagement nach der Flut an der Ahr? Unter anderem um diese Frage ging es am Freitag im Untersuchungsausschuss. Ein ranghoher Beamter der Landesbehörde ADD sagte dazu aus.

In der Fachzeitschrift „Wasser und Abfall“ (11/2022) berichtet Enzmann mit zwei weiteren Experten von 164 Massenbewegungen wie etwa Rutschungen, Muren und Felsstürzen beim Starkregen und Hochwasser am 14./15. Juli 2021 im Ahrgebiet. In anderen Regionen, die seinerzeit ebenfalls von dem extremen Starkregen betroffen waren, kam es zu ähnlichen Ereignissen, beispielsweise im Raum Kordel an der Kyll. Zusätzlich registrierten die Wissenschaftler im Ahrgebiet 118 Fälle von Erosionen inklusive Uferabbrüchen an sogenannten Prallhängen. Hier wirkten besonders große Strömungskräfte des Wassers mit seinem mitgerissenen Treibgut wie Bäume und Heizöltanks.